Vandalizzata ancora la sede Pd: distrutta la targa Ennesimo episodio ai danni della sede dem di Benevento

Ancora una volta nel mirino la sede del Partito Democratico di Benevento. Distrutto nella notte il logo adesivo che campeggia sulla porta della sede del partito. E' la seconda volta in poche settimane che la sede della federazione provinciale dem viene presa di mira da atti di questo tipo: anche in quell'occasione fu distrutta la targa che campeggiava sulla porta della sede, all'interno di un palazzo di Corso Garibaldi.

Nei mesi scorsi invece le scritte “Pd Ipocrita” fatte con bombolette spray all'esterno della sede.

Sul caso indagano la Polizia scientifica e la Digos che in queste ore hanno effettuato un sopralluogo.