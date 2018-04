M5S: "Nomina di Belmonte in nucleo di valutazione è viziata" Sguera e Farese: "Nulla questio sul professionista, che però è in pensione e la legge è chiara"

La nomina di Belmonte nel nucleo di valutazione sarebbe viziata da irregolarità, secondo i portavoce dei Cinque Stelle in Consiglio Comunale, Nicola Sguera e Marianna Farese: "Con un Decreto del 30 marzo il Sindaco Mastella ha sostituito, all’interno del Nucleo di Valutazione (insediatosi nel 2016), Vincenzo De Tata, dimissionario, con Francesco Belmonte. Si ricorderà che quest’ultimo aveva sostituito la dott. ssa Cotugno nel periodo della sua assenza come Segretario comunale (da giugno a novembre 2017).

Il dott. Belmonte, andato in pensione, ha dimostrato di essere persona preparata. Però riteniamo che tale nomina sia viziata. La legge prevede che un funzionario in quiescenza possa ricoprire incarichi nella pubblica amministrazione ma solo per un breve periodo e, soprattutto, a titolo gratuito, anche per favorire l’occupazione giovanile.

Per questo motivo, nel ribadire la propria stima nei confronti del dott. Belmonte, il M5S di Benevento ha inoltrato interrogazione al Sindaco (e per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Segretario, alla Corte dei Conti e all’ANAC) per avere chiarimenti in merito (analogo quesito era stato posto dal consigliere Italo Di Dio nell’agosto 2017 in relazione al dott. Ugo Barbieri, ma non conosciamo l’esito della sollecitazione).

La durata prevista per l’incarico a Belmonte supererebbe di gran lunga quanto stabilito dalla legge con una remunerazione di circa 11 mila euro annui".