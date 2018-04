Domani la commissione agricoltura si riunisce nel Sannio Mortaruolo: "Incontro che ho fortemente voluto, si parlerà di Psr"

La Commissione Agricoltura della Regione Campania si riunirà in audizione nel Sannio domani alle ore 11.30, presso la sede dell'Ufficio provinciale dell'Agricoltura di Benevento per discutere in merito alle problematiche e allo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Campania; sull'alluvione del 2015 con particolare attenzione alla Legge 102/2004 e alla misura 5.2.1 del PSR e sulla candidatura dei Comuni dell'Unesco a Città del Vino d'Europa per il 2019.



“Ho fortemente voluto che nel Sannio – spiega il vicepresidente Erasmo Mortaruolo – si potesse riunire in audizione la Commissione Agricoltura della Campania per fare un punto sullo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 e sul ristoro ai danni causati dall’alluvione dell’ottobre 2015 che ha gravemente colpito la provincia di Benevento sia con la misura 5.2.1 che con la Legge 102/2004. In un momento di grande preoccupazione per il mondo agricolo messo a dura prova dagli eventi alluvionali del 2015, nell’ottica della reciproca collaborazione in favore del territorio, ho rappresentato al presidente della Commissione Agricoltura e a tutti i componenti l'urgenza di attivare tutte le procedure necessarie per far concludere l’istruttoria in tempi brevi dando una importante risposta all’agricoltura della provincia di Benevento per la quale ancora tentiamo di mantenerne la sua antica vocazione. Ringrazio il presidente della Commissione, l'ufficio di presidenza e tutti i colleghi consiglieri per la sensibilità ancora una volta dimostrata verso la comunità sannita e le sue problematiche perchè è importante che i problemi della nostra gente trovino quanto prima un riscontro e una risoluzione.”.



Il Consigliere regionale ricorda inoltre l'importante incontro di ieri che si è tenuto a Palazzo Santa Lucia con il presidente Vincenzo De Luca, il consigliere Franco Alfieri, il direttore generale alle Politiche Agricole – Alimentari e Forestali Filippo Diasco e una delegazione della Cia Campania.

“C'è urgenza - rileva Mortaruolo - di semplificare e tutelare meglio il reddito degli agricoltori e per farlo abbiamo scelto, ancora una volta, la strada dell'incontro e del confronto. Per noi dialogare con gli agricoltori, con le organizzazioni di categoria, con il territorio significa rintracciare nuove opportunità di crescita e futuro per la Regione Campania. Il presidente De Luca ha inoltre annunciato di rendere una best pratice un tavolo permanente, sulla scia di quello che voluto costituire a Benevento, con i rappresentanti di tutto il mondo agricolo per dar vita ad un percorso partecipato e condiviso”.