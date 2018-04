Spina Verde, il Comune: "Nuovi fondi, vandali non ci fermano" L'assessore ai Lavori Pubblici farà la stima dei danni

Nuovi fondi per l'auditorium e la Spina Verde, lo ha deciso la Giunta Comunale di Benevento dopo gli ultimi atti vandalici ai danni della struttura: "La Giunta comunale, nel ringraziare ufficialmente il questore Giuseppe Bellassai per aver offerto un attestato di vicinanza ed espresso una forma di solidarietà ai cittadini del rione Libertà, ribadisce la ferma volontà di non lasciarsi condizionare dagli atti vandalici e dagli ingenti scempi compiuti ai danni del patrimonio comunale.

Pertanto, la Giunta comunale ha deciso di stanziare ulteriori risorse per ripristinare l’agibilità dell’Auditorium della Spina Verde, che rappresenta un’opera fondamentale ai fini culturali, educativi, pedagogici e sociali sia per il rione Libertà che per l’intera città. La Giunta ha conseguentemente affidato all’assessore ai Lavori Pubblici il compito di effettuare, con l’ausilio dei tecnici comunali, una stima dei danni in modo da poter programmare gli interventi di ripristino della struttura".