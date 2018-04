I Mastella contro Fico: "Tagli a costi politica? Solo annunci" "Ha permesso la creazione del gruppo di Leu...ma solo perché Grasso li appoggerà"

Cinque Stelle ancora nel mirino del sindaco di Benevento Clemente Mastella che dopo i ripetuti attacchi in campagna elettorale torna a parlare del Movimento, questa volta criticando le scelte del nuovo presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.

Sul suo profilo Facebook infatti Mastella attacca Fico per quanto accaduto con il gruppo di Liberi e Uguali: "Vergogna Fico. Avevi detto che abbattevi i costi della politica ed il tuo primo atto è quello di concedere la deroga al gruppo Leu di Boldrini e Grasso. Un gruppo può essere costituito solo se ha 20 parlamentari. Leu ne ha 13. Il riconoscimento di gruppo comporta alcuni milioni dei cittadini a chi non ne aveva diritto. Ma perché Fico e i 5 stelle lo hanno fatto? Perché Grasso ha detto che darà appoggio ai 5 stelle. Vergogna. Cari grillini e caro foglia di fico vi siete scoperti: due pesi e due misure".



Una scelta di comodo secondo Mastella, cui fa eco la moglie, neo eletta senatrice, sempre con un post scritto sul suo profilo Facebook: "Il Presidente della Camera Fico, ci ripensa: il risparmio sui costi della politica, possono aspettare tempi migliori... ha concesso la possibilità al partito di Grasso e Boldrini, di formare il Gruppo alla Camera... per un Gruppo autonomo alla Camera bisogna essere in 20 deputati, lui, nonostante questa regola, in deroga ne ha dato l’assenso, pur essendo solo in 13... quanti soldi in più? Tanti! Predicano bene e razzolano male... Perché ha fatto questo? Sarà perché spera in 13 voti in più per una eventuale formazione di Governo? A pensar male, si fa peccato, ma molto spesso si indovina".