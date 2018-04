Caso Asia - Serluca: l'opposizione chiede un consiglio ad hoc "Disse che la società forniva un servizio gratuito ad Asia, ma così non è"

I consiglieri comunali dell'opposizione chiedono un consiglio comunale urgente per chiarire la posizione dell'assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca.

I consiglieri vorrebbero vederci chiaro sul rapporto tra la Firm Spin Off Unisannio e Asia, visto che la Serluca detiene una quota partecipativa del 7,69 per cento nella società.

“Serluca ha mentito”, dicono sostanzialmente i consiglieri d'opposizione nella nota con cui chiedono il consiglio comunale: “Il vice-sindaco Maria Carmela Serluca, sia in una nota di risposta al consigliere del Pd Marialetizia Varricchio del 27 marzo, sia nella conferenza stampa congiunta del 5 aprile con i vertici di Asia, sottolineava che i rapoprti tra Asia Benevento Spa e la società Firm Spin-Off Unisannio srl, non comportassero oneri per l’Asia e che fossero a titolo esclusivamente gratuito”.

Così non sarebe, spiegano i consiglieri: “ il giorno 7 novembre 2017, Asia Benevento Spa, risultava aver già conferito, mediante affidamento diretto, alla società Firm Spin-Off Unisannio srl un incarico per attività di consulenza tecnico scientifica “finalizzata alla realizzazione di un piano per l’aggiornamento del modello di organizzazione e controllo” per un importo complessivo di 5mila euro”.

Su questo i consiglieri chiedono si basi il prossimo consiglio comunale.