Francesco Bianco nuovo responsabile immigrazione per la Lega La nomina ieri a Napoli

Si è riunito ieri pomeriggio nella sede vomerese a Napoli della testata "Altrimondi" il Dipartimento Sicurezza e Immigrazione campano della Lega Salvini premier presieduto dalla avvocata Rosanna Ruscito, che ha salutato l'avvocato Francesco Bianco, nominato responsabile per il Dipartimento immigrazione della sede provinciale di Benevento.

All'ordine del giorno la predisposizione di una proposta tecnica da offrire ai sindaci campani per una tutela "preventiva" della sicurezza urbana specie nelle città più popolose.

"Confidiamo nell'azione di sensibilità e di coordinamento del Dipartimento alla luce anche del ruolo di "governo" in pectore della Lega sul piano nazionale.

Gli auguri al nuovo componente avv. Francesco Bianco con il ruolo di responsabilità per la provincia di Benevento, ove le problematiche dell'accoglienza degli immigrati dal Nord Africa è particolarmente scottante e delicato" questa la dichiarazione congiunta del coordinatore provinciale Stefano D'Agostino e dell'avvocato Bianco.