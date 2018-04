De Magistris a Benevento: "Mastella? Ne ho un ricordo pessimo" Il sindaco partecipa all'iniziativa del L@P Asilo 31

È appena arrivato a Benevento il sindaco di Napoli Luigi De Magistris per partecipare all'incontro organizzato dal L@P Asilo 31 sulle città come bene comune. De magistris dichiara :"in merito alle città come bene comune portiamo una testimonianza delle numerose cose fatte a Napoli. Ci vuole la voglia per farlo, la voglia degli amministratori locali. La grandezza dell'esperienza napoletana è stata coniugare la rivoluzione con l'affidabilità di governo. Spiace che a volte cose fatte per i cittadini siano osteggiate, anche per via giudiziaria"., De magistris si è espresso anche sulla questione sanitaria : "Napoli è stata falcidiata dai tagli. Ci sono ancora barelle e chiudono presidi sanitari. Manifesteremo domani contro la gestione commissariale. Vogliono farci pagare debiti di 40anni non fatti dai cittadini". "non penso al nuovo governo. Da sindaco spero ci sarà. Poi chissà, in Belgio sono stati anni senza governo e il Belgio esiste ancora". "Mastella? Lo rispetto, ma ho un ricordo pessimo di lui" Comincia l'incontro con Pasquale Basile che spiega : "in molti comuni italiani situazioni come a Napoli e Benevento per quanto attiene a debito. A Benevento abbiamo combattuto come realtà dal basso una serie di battaglie quasi in maniera isolata e solitaria. I n tutto ciò siamo quasi completamente incompresi. Si vive difficoltà, con battaglie che spesso vengono sminuite, come fossero incompatibili con la real politic. Battaglia sugli spazi ad esempio, con i tentativi di sfratto dal L@p Asilo 31. Abbiamo lottato per la casa. Tutte battaglie con un filo conduttore che è la città come bene comune. Spesso ci scontriamo con istituzioni che dicono non si può fare, invece esperienze come quella di Napoli ci dicono che è possibile una resistenza amministrativa" Ancora Basile : "Discussione a Napoli del debito in piazza è stata stupenda" È arrivato anche l'ex deputato Francesco Caruso :"importantissimo aprire un discorso in città su questi temi. Serve un'altra prospettiva rispetto a questa amministrazione. Il L@p ha costruito in un quartiere difficile, è questo, la partecipazione, l'antidoto per combattere l'idea di città lasciata al degrado da questa amministrazione ".