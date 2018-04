Ciccopiedi: "Benevento poco sicura, istituzioni intervengano" L'imprenditore chiede di potenziare il sistema di monitoraggio del territorio

“Leggo con preoccupazione dell’escalation di criminalità che si sta verificando in città. La nostra Benevento l’abbiamo sempre vissuta come avulsa dal contesto della malavita campana, purtroppo non è più così. Auto date alle fiamme, rapine nelle case ed aggressioni per le strade, il crescente fenomeno della prostituzione, sono fatti che allarmano i cittadini e danneggiano l’immagine della Città. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire in maniera incisiva. Va potenziato il sistema di monitoraggio del territorio con i sistemi di video sorveglianza ed altresì va intensificata la presenza delle forze dell’ordine a presidio della città ad iniziare dal Corso Garibaldi. In un momento così delicato, la sicurezza deve essere una priorità. Lo Stato faccia sentire con forza la sua presenza“. È quanto ha dichiarato Leonardo Ciccopiedi.