Mortaruolo: "Sanità: chiesta audizione urgente in commissione" Il consigliere regionale: "Necessario per dar conto ai cittadini della situazione"

"Ho chiesto al presidente della Commissione Sanità della Regione Campania di convocare con carattere di urgenza un'audizione per inquadrare le necessità e individuare le prospettive per la sanità in provincia di Benevento". Ad annunciarlo è il Consigliere regionale della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.



"Questa audizione - rileva il Consigliere Mortaruolo - si rende necessaria e fondamentale per poter dare alla comunità provinciale sannita un quadro reale e ufficiale della condizione attuale del comparto sanitario e delle prospettive che si profilano con la programmazione varata dalla Regione Campania. Sarà uno spazio di analisi privilegiato per superare con responsabilità un clima di diffuso allarmismo che l'incontrollata raffica di dichiarazioni e posizioni che si sono rincorse in queste ore ha ingenerato nelle nostre comunità".