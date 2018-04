Stadio, dalla commissione i complimenti per i lavori svolti Lauro: "Delegazione Fisu entusiasta, merito di Oreste Vigorito"

Una delegazione della Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) ha effettuato stamani un nuovo sopralluogo al terreno di gioco e agli spogliatoi dello stadio Ciro Vigorito.

A renderlo noto è il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, che spiega: “I membri della Commissione sono rimasti a dir poco entusiasti dei lavori effettuati dalla società Benevento Calcio sulla scorta delle indicazioni fornite nel corso del precedente sopralluogo. Il merito di tutto ciò va ascritto all’opera e alla sensibilità del presidente Oreste Vigorito, a cui rivolgo un sentito ringraziamento anche a nome dell’intera Amministrazione comunale. I membri della Commissione hanno, infine, espresso particolare apprezzamento anche per il progetto redatto dai tecnici del Comune in vista delle Universiadi 2019 che, com’è noto, prevedono: la realizzazione della strada urbana di servizio, interventi di adeguamento alla cabina elettrica, riqualificazione della tribuna Vip e Giornalisti, interventi di riqualificazione della climatizzazione degli spogliatoi, l’installazione di nuovi seggiolini nel settore Distinti, il recupero dei seggiolini attualmente collocati nel settore Distinti con successivo adattamento degli stessi nel settore Curva Sud e montaggio di nuovi sediolini a parziale copertura del settore Curva Nord, interventi di adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche all’ingresso dei settori Tribuna, Curva Sud, Curva Nord Locali, Curva Nord Ospiti e, infine, la rimozione della Tribuna Stampa in acciaio”.