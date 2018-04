Universiadi, De Caro: "Approvati interventi su impianti" Nel Sannio finanziamenti per Benevento e per il campo da calcio di Montesarchio

"È stato approvato il piano degli interventi infrastrutturali e dei servizi volti alla progettazione e alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi necessari per le Universiadi del 2019 a Napoli e sull'intero territorio regionale della Campania. Il decreto firmato dal commissario straordinario è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che ai Ministeri dei Beni culturali e delle Infrastrutture. Il piano degli interventi prevede un costo complessivo di oltre 256 milioni di euro, tra i 127,1 milioni di euro del piano infrastrutturale e i 129,7 milioni di euro del piano servizi. Un segnale importante per la Campania e per il Sannio che si è visto inserire nel piano tre interventi relativi al Comune di Benevento e uno relativo al Comune di Montesarchio. Un lavoro di squadra tra il Governo e la Regione Campania". Così il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, on. Umberto Del Basso De Caro.



Da De Caro anche il dettaglio degli interventi per le Universiadi in tutta la Campania, per il Sannio ci sono gli interventi strutturali sullo stadio Ciro Vigorito, che sarà teatro di gare di calcio della competizione, per un importo pari a un milione e 100mila euro, con i lavori che avranno durata di 4 mesi. Per il calcio ci sarà anche lo stadio Allegretto di Montesarchio, che sarà campo di allenamento: il finanziamento è di 500mila euro ed i lavori dureranno 4 mesi.

Per gli altri sport: ci sarà la sistemazione del campo da rugby di Pacevecchia, per 350mila euro, con i lavori che dureranno 4 mesi, per il volley sarà sistemato il Palatedeschi, con un finanziamento pari a 920mila euro, con i lavori che dureranno 6 mesi.