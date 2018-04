"Che fine hanno fatto i mezzi del progetto Smucc?" Picone ai consiglieri comunali: "Il progetto è costato al comune 300mila euro, i mezzi dove sono?"

Alla vigilia del consiglio comunale per l'approvazione del Documento unico di programmazione interviene Giovanni Picone, per chiedere conto dell'utilizzo dei mezzi del progetto Smucc.

Rivolgendosi ai consiglieri Picone afferma: "nell'assise di domani sarete chiamati ad approvare il bilancio di previsione, e ritengo doveroso segnalarvi che da una mia visione del DUP (Documento unico di programmazione) ho dovuto prendere atto che tra le risorse strumentali indicate nel bilancio non compaiono i mezzi ecologici acquistati dalla precedente amministrazione tramite il progetto Smucc (Servizio Municipale Consegne Cittadine), costato circa € 878.547,41 e cofinanziato dal Comune di Benevento per circa € 305.800,00, avente come responsabile unico del procedimento l'ing. Soreca e come coordinatore - consulente del progetto (determine dirigenziali n.122 del 3/08/2012 e n.14 del 12/02/2014) il delegato provinciale della Lipu Marcello Stefanucci. Il progetto tramite dei servizi navetta effettuati attraverso mezzi a basso impatto (metano ed elettrici) prevedeva la consegna delle merci all'interno del centro storico ( zona a traffico limitato e non), in modo da rendere più sostenibile il traffico commerciale di Corso Garibaldi e contemporaneamente avviare un'azione di city logistics. Rimarco anche che lo scorso 8 gennaio, attraverso un mia lettera aperta rivolta al Sindaco Mastella, chiesi delle delucidazioni sull'uso attuale dei 4 mezzi acquistati tramite il sopraccitato progetto, ma purtroppo sino ad oggi non ho mai ricevuto nessun riscontro da parte del Sindaco. Ho appreso invece che tali mezzi sono stati assegnati alla Caritas di Benevento, e utilizzati da quest'ultima in occasione dell'emergenza alluvionale del 2015. Non ritenete anche voi che l'emergenza alluvionale sia finita da un pezzo? E attualmente dove sono finiti i mezzi ecologici, visto che non compaiono nemmeno tra le risorse strumentali del Dup? Sarebbe invece opportuno protrarre vantaggio da questi mezzi ecologici, e qualora fosse possibile riattivando il progetto Smucc in maniera ottimale rispetto al passato, oppure utilizzando quest'ultimi in modo analogo rispetto alla destinazione d'uso originaria".