Piano traffico: a Benevento lo decideranno i cittadini Dal sito si potranno dare indicazioni. Annuncio di Mastella: "Asia andrà in un bene confiscato"

Il prossimo piano traffico di Benevento? Lo decideranno i cittadini. E' quanto emerso dalla conferenza stampa di oggi a Palazzo Mosti. Presenti il sindaco Mastella, l'assessore alla Mobilità, Felicità Delcogliano, il dirigente Andrea Lanzalone e l'ingegnere Spinosa che si occuperà del progetto. In sostanza, sul sito del Comune di Benevento sarà attivato un link che rimanderà ad un form in cui i cittadini potranno dare suggerimenti e indicazioni sui problemi da risolvere e su come migliorare il traffico e anche la sosta in città.

Il sindaco Mastella ha spiegato: “Il problema mobilità a Benevento esiste, noi daremo una risposta, peraltro a costi contenuti per il Comune”.

E' intervenuta poi la Delcogliano: “L'ultimo piano traffico era del 2009, da allora tante cose sono cambiate e sostanzialmente andava rivisto. Ci sarà un link sul sito del Comune che resterà a disposizione dei cittadini per trenta giorni: da lì i beneventani potranno contribuire per darci indicazioni e farci comprendere meglio la realtà Dopo averli raccolti questi dati saranno passati ai tecnici e da lì inizierà l'iter per l'approvazione del piano traffico”.

Un miglioramento secondo Lanzalone necessario “Anche per superare il problema degli sforamenti dei livelli di polveri sottili”.

I dettagli sono stati illustrati dall'ingegnere romano Spinosa, che ha spiegato come in situazioni del genere i cittadini possono dare una grande mano, e che è fondamentale superare problemi come quello dei blocchi nel traffico anche per la natura turistica di Benevento, che va incentivata.



Mastella ha anche annunciato nel corso della conferenza che è arrivato l'ok per il Comune di Benevento a gestire un immobile confiscato alla camorra: "ci andrà l'Asia, ha spiegato il sindaco, e così porteremo anche un risparmio sugli affitti".

Crisvel