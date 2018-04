Pd: "Sandra Mastella? Chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere" Dura nota dem: "Conosceva Sant'Agata solo per prendersi qualche votarello, ora parla di ospedale"

Si inasprisce lo scontro tra i dem e i Mastella su sanità e altri temi caldi nel Sannio. La federazione provinciale di Benevento infatti in una nota attacca a testa bassa la neo eletta senatrice: “La senatrice Lonardo in Mastella fino a qualche mese fa conosceva Sant'Agata de' Goti solo per andare a racimolare qualche voto ad ogni competizione elettorale, per lei o per il marito, da qualche decennio a questa parte. Poi solo poche settimane fa si è ricordata che esiste anche il presidio Ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Vi è chi, come il sindaco di Sant'Agata dei Goti con la intera amministrazione, da anni, si è 'intestata' in primis la battaglia per l'apertura (anno 2010), poi quella per difendere l’ospedale e a parlare sono gli atti, le chiacchiere stanno al vento. Anzi invitiamo chi voglia saperne in dettaglio a leggere gli atti pubblicati sul sito del Comune di Sant’Agata de' Goti e a farsi una breve rassegna stampa. Quindi cara Senatrice Lonardo in Mastella probabilmente è Lei che sta vendendo chiacchiere, non il PD con le sue rappresentanze istituzionali, locali e regionali. Anzi la invitiamo, se vuole, a dettagliare pubblicamente con atti formali la sua proposta/azione in relazione all'argomento. I fatti, solo i fatti possono dimostrarlo. Noi del Pd facciamo i fatti e vedrà, come cambierà la sanità in Campania e nel Sannio”.

Si lancia l’allarme ora, spiegando dal Pd, ignorando però o tacendo dei disastri del passato. Sempre rivolgendosi alla Lonardo da Corso Garibaldi attaccano: “ Lei ricorderà bene che grazie ai suoi esponenti di schieramento politico del centrodestra siamo arrivati ad aggravare una condizione di commissariamento regionale del settore? Da pochi mesi il Presidente De Luca è Commissario alla Sanità e grazie alla sua azione il Sant'Alfonso avrà un futuro, è salvo, così come il DEA di II livello all'ospedale Rummo di Benevento. In merito al Pronto soccorso al Rummo e alle sue emergenze sono ben chiari a tutti ed i primi stanziamenti messi in campo di fondi per ampliarlo sono una prima immediata risposta. In merito al personale medico che va via, chi per motivi di famiglia e chi per raggiungimento di età pensionistica, Le ricordiamo che già sono stati avviati gli iter per i primi concorsi nonché anche delle nuove assunzioni. Ripetiamo, solo i fatti interessano a Noi del Pd! Ad altri, e solo a loro, le chiacchiere, solo le chiacchiere”.

Ci si sveglia troppo tardi secondo i dem, nonostante in passato si siano rivestiti ruoli importanti in politica: “ La senatrice Lonardo in Mastella è stata in Consiglio regionale per ben dieci anni dal 2005 al 2015. Quali sono stati i risultati conseguiti per il territorio sannita che portano la sua firma? Il Governo Caldoro da lei sostenuto perché non ha stanziato i fondi per ampliare il pronto soccorso del Rummo, vista la atavica situazione di criticità? Tranquilla, l'abbiamo fatto Noi ora con la nostra rappresentanza istituzionale. Non si banalizzi il tutto, si dia serietà anche a semplici esternazioni che se non riempite di atti e contenuti, queste rappresentano solo chiacchiere! Leggendo invece le dichiarazioni del sindaco Mastella che vorrebbe dare lezioni a noi del PD sul ruolo della donna in politica beh é meglio stendere un velo pietoso sull'argomento perché il sindaco Mastella ha valorizzato molte donne in politica, ecco qualche nome: Sandra Lonardo, Sandra Lonardo Mastella e Alessandrina Lonardo.

In conclusione solo un ultimo, se possibile, accorato appello a tutti: serietà, sobrietà, equilibrio, azione pragmatiche ed impegno costante di tutti. Questo è quello che chiede il nostro popolo, i Sanniti tutti, che sanno bene distinguere a Benevento come a Sant'Agata Agata de' Goti, a Sassinoro e a Ceppaloni chi sono i venditori di fumo”.