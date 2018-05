Carburante agricolo, Mortaruolo: "Inaccettabili i ritardi Il vicepresidente della Commissione Agricoltura: "Ho chiesto di accelerare sui tempi di rilascio"

"Tra i costi di produzione più rilevanti per l’agricoltore c'è l'acquisto del carburante agricolo. Ed è inaccettabile che i ritardi nelle procedure, dettati dall'avvicendamento del personale, costringano ad acquistare il gasolio a prezzo pieno. Una situazione insostenibile che ho chiesto di risolvere in tempi lampo perché il gasolio è indispensabile per l’alimentazione di trattori e macchine agricole, per l’irrigazione e la trasformazione delle materie prime". Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.



"Ho quindi chiesto alla Direzione alle Politiche Agricole della Regione Campania? - fa notare Mortaruolo - di accelerare i tempi. Mi hanno assicurato che in settimana hanno già rilasciato numerosi libretti UMA. Un lavoro che proseguirà anche nei prossimi giorni per limitare ulteriori disagi alle aziende agricole".