Mastella dà il benvenuto a Tomaciello: "Ha grandi qualità" Malumori intanto per l'eventuale ingresso di un altro ex Udc

Guadagnano un'altra pedina i gruppi mastelliani a Palazzo Mosti, questa volta però non a scapito dell'opposizione già decimata da precedenti addii.

Ad aderire alla compagine mastelliana è stata Annalisa Tomaciello, eletta in quota Udc alle elezioni del 2016.

Un'adesione che il sindaco Mastella ha accolto con gioia, mostrando apprezzamento per le qualità della Tomaciello: “Ringrazio la consigliera Annalisa Tomaciello per l’adesione alla mia parte politico/amministrativa. Ne ho sempre apprezzato le qualità e l’intelligenza. Anche a lei sarà richiesto un supplemento di impegno da dedicare alla buona amministrazione della città, nonostante le difficoltà oggettive che vivono oggi in Italia gli Enti locali”.

Per contro sta creando non poche discussioni all'interno della maggioranza l'eventuale approdo di un altro ex Udc, Rino Santamaria in amministrazione. Grossa fibrillazione in particolare tra le fila di Forza Italia, che non gradirebbe l'ingresso di Santamaria, lamentando le scelte diverse fatte a livello elettorale, in particolare alle ultime politiche.