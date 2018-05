"Agricoltori attanagliati da politiche sbagliate e maltempo" Il responsabile agricoltura della Lega, Latella interviene dopo i danni provocati dal maltempo

Il responsabile agricoltura della Lega in Campania, Michele Latella interviene sulla grandinata che ha colpito parte del Sannio nel pomeriggio di ieri.

"Desidero esprimere tutta la mia vicinanza agli agricoltori che ieri sono stati colpiti dall'intensa grandinata che ha interessato la Valle Caudina e la Valle Telesina e che ha praticamente distrutto vigneti e oliveti. Ma bisogna i conti anche con il vento forte che in altre zone ha fatto danni. L'annata agricola, visto che siamo in fase di fioritura, è fortemente a rischio così come sono stati danneggiati anche i campi coltivati a cereali.

Il danno è ancora più grave se pensiamo che ci troviamo in una fase in cui non è nemmeno ancora possibile sottoscrivere contratti di assicurazione.

Rivolgo un appello al governatore della Regione Campania De Luca perché non lasci gli agricoltori sanniti in mezzo ad una strada e acceleri i rimborsi senza i cavilli burocratici. E soprattutto, chiedo a De Luca che non si ripeta quanto accaduto ai tempi dell'alluvione.

I nostri agricoltori sono già duramente provati dalle politiche nazionali ed europee che hanno tagliato fondi e firmato trattati internazionali in base ai quali è stato fatto a pezzi il Made in Italy. Sono diversi anni che i prezzi dei cereali sono sotto i minimi storici e, come se non bastasse, nel prossimo bilancio della Commissione europea ci sono ulteriori tagli alle politiche agricole a vantaggio dell'immigrazione. È uno scandalo che chi dà da mangiare al mondo debba cedere il passo a questi meccanismi ".