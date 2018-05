Blitz dei 5Stelle al Rummo: De Luca ci ruba 102 posti letto Tutta la delegazione eletta nel Sannio presso l'Azienda Ospedaliera per una ispezione con polemica

(fed. fes.) - Sono 102, secondo i 5Stelle, i posti letto che la provincia di Benevento rischia di perdere ad effetto del nuovo piano sanitario in via di definizione da parte della Regione Campania.

Parla di “effetto potenzialmente devastante per il Rummo” la deputata Angela Ianaro, che accompagnata dalla delegazione al completo dei grillini eletti nel Sannio, ha effettuato un blitz presso l'Azienda ospedaliera gestita da Renato Pizzuti.

La consigliera regionale, Valeria Ciarambino, anche lei presente alla visita, si è spinta oltre, puntando decisamente l'indice contro il governatore-commissario De Luca che “preferisce trasformare il Rummo in uno spezzatino senza senso pur di accontentare qualche politico locale che non vuole perdere la possibilità di influire sulla nomina di prima amici”.

Insomma, i 5Stelle entrano a gamba tesa nella polemica che sta imperversando in queste settimane tra Partito democratico e il centrodestra targato Mastella, l'un contro gli altri armati per questa prospettata unificazione tra l'ospedale Sant'Alfonso De' Liguori di Sant'Agata De' Goti (di proprietà dell'Asl) e l'Azienda ospedaliera Rummo, per andare a costituire un'unica nuova Azienda denominata San Pio.

Sul piatto, De Luca mette la realizzazione di un polo oncologico presso l'ospedale della Valle Caudina ed in più garantisce una serie di investimenti per potenziare taluni reparti e dotazioni del Rummo.

Ma il tutto ha un prezzo.

La deputata Ianaro non ha dubbi: “In questa regione che licenzia piani sanitari a tempo di record, emerge chiaramente il rischio di una perdita di posti letto. In sostanza, il Sannio si paga a caro prezzo quello che De Luca fa passare come un investimento. E questo accade in un ospedale che già ha difficoltà, consolidate e non contingenti, a tenere il passo con le richieste di sanità che vengono da un territorio vastissimo. Il pronto soccorso è praticamente al collasso: ad effetto di questa unificazione rischia di dover far fronte anche alle emergenze che vengono dall'entroterra sannita. Una eventualità che bloccheremo in ogni sede ed a qualsiasi costo”.

Segui le interviste, nell'ordine di apparizione, al consigliere regionale Valeria Ciarambino e alla deputata Angela Ianaro