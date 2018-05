Viabilità Fortore: protocollo d'intesa per lavori su strade Firmato da Ricci con Comuni di Montefalcone, Ginestra e Casalbore

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha approvato un protocollo d’intesa con i Comuni di Montafalcone Valfortore e Ginestra degli Schiavoni, nel beneventano, e con Casalbore, in Irpinia, per assicurare i lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e riqualificazione e messa in sicurezza della Strada provinciale n. 46 che interessa i territori dei tre centri.

Il protocollo, che rientra nel novero delle possibilità dischiuse dalle risorse europee del Fondo di Sviluppo 2014 / 2020 e della delibera del Cipe n. 54 del 2016 per i programmi d’intervento sulla viabilità regionale, recepisce una interlocuzione istituzionale con i Comuni interessati nell’area del Fortore sannita ed irpino e fa proprie le raccomandazioni e le attese delle popolazioni che si erano anche espresse con le posizioni del Comitato “Viabilità negata” di Montefalcone Valfortore.

La strada provinciale sannita n. 46 costituisce un asse di supporto essenziale per il territorio fortorino perché collega con la Statale 90 bis che, a sua volta, attraversa il territorio di tre Province (Benevento, Avellino e Foggia) e due Regioni (Campania e Puglia).

La Provincia di Benevento, ha dichiarato Ricci, commentando il provvedimento, ha individuato il Comune di Ginestra degli Schiavoni quale ente capofila dell’intervento cui compete dunque la progettazione esecutiva e la responsabilità esecutiva del progetto di miglioramento e riqualificazione dell’arteria a servizio della mobilità locale. L’intervento a farsi sarà rispettoso del contesto ambientale e paesaggistico ed inoltre avrà cura di conseguire concrete opzioni di sviluppo socio-economico del territorio fortorino. “Sono certo che la procedura che abbiamo individuato – ha commentato il Presidente Ricci – darà i suoi frutti e costituirà un ulteriore contributo, insieme agli altri che stiamo ponendo in essere per quel salto di qualità da tutti auspicato per le infrastrutture viarie di accesso all’area fortorina”.