Lonardo: "Fiumi, Ricci convochi conferenza di servizi" La senatrice: "I cittadini mi dicono che nulla è stato fatto"



La senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, ha inviato, questo pomeriggio, una lettera al Presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci, per chiedere di convocare una Conferenza di Servizi per fare una disamina della grave situazione relativa ai fiumi e per stabilire il cronoprogramma dei lavori da effettuarsi.

“Nella giornata di ieri, ho incontrato una rappresentanza di cittadini della provincia sannita, colpiti dalla tragica alluvione del 15 ottobre 2015. - scrive la Lonardo - A oltre due anni di distanza dal nefasto evento, poco o quasi nulla è stato fatto e la preoccupazione per lo stato dei fiumi resta alta”.

“Le criticità e le circostanze avverse che quella notte contribuirono al disastroso avvenimento, si sono ulteriormente aggravate. - prosegue - Le aspettative degli abitanti, che vivono nel terrore che quella tragedia possa ripetersi, fino a questo momento, sono state disattese”.

“Risolvere il problema della messa in sicurezza dei fiumi è prioritario ed urgente, - conclude - a cominciare da un consolidamento e ripristino degli argini e da una pulizia radicale che preveda l’eliminazione di sabbia, limo, inerti e alberi presenti sui letti”.