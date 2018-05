Verde pubblico: accordo Comune - Regione per il recupero Si parte con interventi a breve termine su alcune strade cittadine

Sottoscritto stamani un accordo di collaborazione tra il Comune di Benevento e la Direzione Generale per le Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali della Giunta Regionale della Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento per il recupero ambientale e la valorizzazione paesaggistica delle aree verdi destinate allo svago e alla ricreazione ricadenti nella città di Benevento.

Gli interventi previsti nell’ambito dell’importante accordo sono stati suddivisi in interventi a breve termine (con avvio immediato), interventi a medio termine e interventi a lungo termine.

Gli interventi a breve termine consisteranno nella pulizia e recupero delle aree gioco di via XXV Luglio, via Piccinato, via Pellico/D’Azeglio, via del Pozzo, via D’Annunzio, via Levi/Silone, via Serao, via Ricci, via Labruzzi e via Collevaccino, nella pulizia e diserbo di via Lungosabato Bacchelli e via Lungosabato Matarazzo, nella pulizia e diserbo della sede stradale prospiciente le Mura Longobarde, il Teatro Romano e il giardino De Simone, nella pulizia e diserbo dell’esedra dell’Arco di Traiano e delle rotonde stradali presso gli svincoli cittadini.

Gli interventi a medio termine consisteranno nella sistemazione e piantumazione di varie aree, tra cui la scarpata di via Fossi/via Pertini e un’area di via Aldo Moro.

Gli interventi a lungo termine consisteranno, infine, nell’integrazione delle alberature stradali attraverso la piantumazione di 40 Ligustrum iaponicum, 35 Quercus ilex e 10 Lagerstroemia indica.