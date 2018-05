Amministrative Sannio, Barone: Insieme risultati importanti La nota del delegato del presidente della giunta regionale, Enzo De Luca.

“Anche nel Sannio abbiamo lavorato per costruire delle liste che possano dare una guida autorevole ai tanti Comuni in cui si andrà al voto. Abbiamo un candidato per quasi ogni centro a partire dal nostro vicepresidente della Provincia, Francesco Rubano a Puglianello, e dal presidente dell'Ato Giovanna Tozzi a San Lucio del Sannio. A tutti gli amici per i quali parte ora la campagna elettorale, va il mio in bocca al lupo. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere risultati importanti". Così Luigi Barone, consigliere delegato del presidente della giunta regionale, Enzo De Luca.