Sanità, Lonardo: "Al Rummo rischia anche Endocrinologia" La senatrice di Forza Italia torna sul piano ospedaliero

“Se il nuovo Atto Aziendale, contro il quale ci stiamo opponendo con tutte le nostre forze, dovesse essere approvato, l’ospedale di Benevento perderebbe un altro pezzo importante: anche l’endocrinologia ospedaliera non ci sarebbe più”.

A lanciare l'allarme è la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo Mastella che torna sulla questione sanità a Benevento.

“È questa – rimarca la neo senatrice azzurra - una cosa molto grave che non possiamo assolutamente tollerare e che mi sento di denunziare come cittadino, come istituzione ma, soprattutto, come paziente. Stiamo assistendo ad un completo sguarnimento della struttura e se si dovesse continuare su questa linea chissà di quella struttura cosa ne resterà. Di fatto, l’ospedale Rummo, purtroppo, si sta già avviando al suo declassamento a DEA di I livello, così come temevamo che fosse. È necessario - conclude la Lonardo - mettere in campo una lotta fatta di responsabile partecipazione, democratica e responsabile, che coinvolga tutti i cittadini, perché non possiamo accettare di perdere il nostro diritto alla salute”.