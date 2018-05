Orlando nuovo assessore: "Il mio impegno per i più deboli" Subentra a Maio dimissionaria: "Nomina inaspettata alla soglia dei 29 anni"

Arriva la sostituzione in Giunta a Benevento per Patrizia Maio, dimissionaria e nel mirino dei suoi colleghi di partito di Forza Italia. Alle Politiche Sociali va un'altra forzista, Anna Orlando, indicata al sindaco Mastella dal capogruppo di Forza Italia, Antonio Capuano, ragionando sullo scorrimento della lista di quelli che erano i candidati alle ultime elezioni amministrative, in maniera da evitare che si potessero creare attriti. Orlando era attualmente presidente nella commissione consiliare Ambiente.

A subentrarle in consiglio comunale, per lo scorrimento della lista di Forza Italia, ci sarà un'altra donna, Romilda Lombardi, detta Mila.

La Orlando, intervistata da Ottochannel ha spiegato che si tratta di una nomina inaspettata: “Era passato parecchio tempo e sembrava si potesse intraprendere una strada diversa, tuttavia è una soddisfazione innegabile diventare assessore di un Comune come Benevento alla soglia dei 29 anni”.

Un saluto a chi l'ha preceduta, non scendendo tuttavia nel merito politico: “A Patrizia faccio un grande in bocca al lupo sul piano personale, con lei ho avuto sempre un buon rapporto”, e poi la full immersion nelle nuove mansioni: “E' un settore delicatissimo quello dei servizi sociali, specie di questi tempi. C'è tantissimo lavoro da fare e in questi primi giorni dovrò studiare la situazione per verificare lo stato dell'arte. Di certo ci sono categorie che meritano risposte e attenzioni: dai disabili, problematica che conosco molto bene vivendola da vicino, agli anziani alle fasce più deboli di popolazione. Di sicuro ci metterò tutto l'impegno possibile e lavorerò alacremente per i cittadini di Benevento”.

Crisvel