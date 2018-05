Biotestamento, opposizione: "Mastella istituisca registro Dat" Di Dio, Nicola Sguera e Fioretti chiedono istituzione registro disposizioni anticipate trattamento

Nelle scorse settimane il Circolo Cittadino del PD ha aderito alla “Giornata del Biotestamento”, proposta dall'Associazione Luca Coscioni, con un gazebo informativo lungo Corso Garibaldi.

Giovedì i consiglieri comunali hanno depositato presso il Comune di Benevento la richiesta per l'istituzione del Registro comunale per il deposito delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). La richiesta, indirizzata al Presidente della Commissione Politiche Sociali, è stata sottoscritta dai consiglieri Italo Di Dio, Nicola Sguera e Floriana Fioretti. Ad essa sono stati allegati anche uno schema di deliberazione e di regolamento per l'istituzione del Registro, che andranno discussi in commissione per l'approvazione e poi trasmessi al Consiglio Comunale.

La legge n.219 del 22.12.2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, prevede all'art. 4, comma 6, che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito”. In proposito si rileva che, con circolare n.1/2018, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione della legge ed ha, fra l'altro, previsto che entro il 10.7.2018 dovrà essere trasmesso il numero di DAT ricevute dagli uffici comunali fino al 30.6.2018, con successivi aggiornamenti trimestrali.

Oggi è possibile presentare una DAT, chiunque può farlo, ma, se non è istituito il registro presso il Comune, bisogna andare da un notaio con conseguente aggravio di costi. Ci si augura, pertanto, che il Comune di Benevento proceda nel minor tempo possibile all'istituzione del Registro per le DAT, per dare la possibilità concreta a tutti i cittadini beneventani di presentarle.