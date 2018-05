Ecoballe, Mortaruolo: Regione impegnata a completare procedura "Siamo consapevoli che non riusciremo a far sparire di colpo le ecoballe"

“Questa mattina abbiamo affrontato in aula un tema molto importante che interessa da vicino il Sannio, che è quello delle ecoballe. Come ha ricordato il vicepresidente Bonavitacola, il Governo il 25 novembre 2015 ha approvato il decreto-legge n. 185 con il quale diede alla Regione Campania trenta giorni per approvare un programma straordinario per affrontare un problema che sta qui da oltre dieci anni. Il 23 dicembre 2015, alle ore 12, da Santa Lucia è partito il programma straordinario. Mentre siamo consapevoli che non riusciremo a far sparire di colpo le ecoballe, la Regione Campania è fattivamente impegnata nella definizione degli atti contrattuali per completare le procedure”. A dichiararlo il consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo al termine del Consiglio regionale di oggi.