Sguera: "Domani lascio consiglio comunale e M5S" L'annuncio del consigliere, in polemica per l'alleanza di governo giallo-verde

Già alcuni giorni fa, quando l'ipotesi di governo giallo – verde aveva iniziato a prendere quota in maniera importante, Nicola Sguera, docente e portavoce in consiglio comunale a Benevento del Movimento Cinque Stelle aveva spiegato che in caso di definitiva formazione del Governo avrebbe lasciato il Movimento Cinque Stelle e di conseguenza lo scranno di consigliere comunale.

“Non posso restare in un movimento che si allea con un partito il cui elettorato è nutrito di pulsioni razziste, che guarda al Front National come modello politico e che nella sua storia è stato puntello del berlusconismo a giorni alterni dal 1994”. E nei giorni scorsi Sguera, dibattendo anche in maniera veemente via social, aveva ribadito la sua scelta, rafforzandola nei giorni scorsi quando proprio Marine Le Pen, leader del Front National francese, aveva fatto i complimenti a Salvini ed esultato per la formazione di un governo sovranista.

Tra i pochi dunque in polemica con la scelta del Movimento Cinque Stelle di allearsi con la Lega di Salvini, visto che attraverso la piattaforma Rousseau è stato registrato un plebiscito di "sì" al contratto di governo.

Le dimissioni diventeranno ufficiali domani, nel corso del consiglio comunale che si terrà a Palazzo Mosti, lo ha precisato Sguera anche stavolta attraverso i social: “Domani, a margine del consiglio comunale, rassegnerò le mie dimissioni. Mi costa ma non ho esitazioni”.

E dunque, da domani Nicola Sguera non sarà più un consigliere comunale e attivista del Movimento Cinque Stelle, a subentrargli a Palazzo Mosti, visti i risultati delle elezioni del 2016, avrebbe dovuto esserci Sabrina Ricciardi, che però nel frattempo è stata eletta al Senato, e dunque per scorrimento dovrebbe entrare Anna Maria Mollica.