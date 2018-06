Meloni: "Vicina carabiniere colpito da migrante a Benevento" La leader di Fratelli d'Italia: "Il governo applichi tolleranza zero e mandi a casa il migrante"

Nella serata di ieri un giovane nigeriano, ospite di una casa di accoglienza e probabilmente ubriaco, è stato arrestato dai carabinieri che erano intervenuti nella zona di Corso Garibaldi poiché il migrante stava infastidendo i passanti, che hanno avvertito le forze dell'ordine. Il 29enne prima di essere bloccato e ammanettato però si è scagliato contro uno dei militari, colpendolo con una bottiglia vuota al polso e all'avambraccio, per fortuna senza provocare danni gravi al carabiniere (leggi qui).

Sul caso è intervenuta anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, auspicando un intervento del nuovo governo targato Lega - Movimento Cinque Stelle- volto al rimpatrio immediato del giovane e dando la propria solidarietà al carabiniere colpito dalle bottigliate. In un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook infatti la leader di Fratelli d'Italia ha scritto: “Un nigeriano – ospite di un centro di accoglienza di Benevento - ha aggredito con una bottiglia di vetro i carabinieri intervenuti per fermarlo mentre, in stato di ebrezza alcolica, importunava i passanti. Esprimo massima solidarietà al militare rimasto ferito: #TolleranzaZero nei confronti di chi vuole fare il proprio comodo in Italia.

Mi auguro che il governo intervenga tempestivamente per rispedirlo a casa!”