"Bando Periferie, accordo Anci e Governo insufficiente" Umberto Del Basso De Caro Deputato Dem e componente della Commissione Lavori Pubblici

"L`ipotesi di accordo sulla questione `bando periferie` che Anci e Governo avrebbero raggiunto è assolutamente insufficiente in quanto non recupererebbe le cifre che sono state tagliate ai Comuni per importantissimi interventi di riqualificazione urbana. Mi preoccupa anche l`estrema incertezza sia per ciò che riguarda le modalità con le quali si vogliono `salvare` parte delle risorse, sia sui relativi tempi".

E` quanto afferma Umberto Del Basso De Caro Deputato Dem e componente della Commissione Lavori Pubblici. "Sono preoccupato per ciò che riguarda le ricadute nel Paese visto che tante città, tra cui Benevento, perderebbero notevoli risorse con un taglio significativo della dotazione finanziaria prevista dall`accordo sottoscritto solo alcuni mesi fa. Nelle prossime ore - annuncia Del Basso De Caro impegnato alla Camera per il Milleproroghe, tra l'altro relatore a nome del gruppo Pd proprio sulla questione che riguarda il Piano Periferie - faremo una forte mobilitazione, ed invito a farlo anche ai sindaci affinché vengano recuperate tutte le risorse che il Governo Gentiloni aveva stanziato a favore dei Comuni italiani per un imponente progetto di recupero e di rigenerazione urbana"