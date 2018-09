Assoluzione Mastella, le reazioni politiche Martusciello, felicitazioni per atto ritrovato di giustizia. Ciccopiedi: Tempi non da Paese civile

"Non basta una Assoluzione per cancellare anni e anni di sofferenze che Clemente Mastella. La sua famiglia, i suoi amici e i suoi compagni di partito hanno patito. Sarà interessante riscrivere la storia di quegli anni, comprendere come fu possibile criminalizzare un uomo politico e il suo partito. Nel frattempo, a nome della delegazione italiana di Forza Italia al Parlamento Europeo di cui Clemente ha fatto parte, non posso che felicitarmi con lui per questo atto ritrovato giustizia". Lo ha dichiarato in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.

“Mi complimento con il Sindaco Clemente Mastella per la sentenza che gli ha riconosciuto giustizia ed onorabilità. Ho sempre creduto che sia stato orchestrato un qualcosa di eversivo ai danni della famiglia Mastella, dell’UDEUR e della stessa Democrazia". Così Leonardo Ciccopiedi, Responsabile organizzativo di Forza Italia in provincia di Benevento che aggiunge: "oggi, quest’ultima sentenza, pone un altro tassello volto a ripristinare un’immagine specchiata. Tuttavia viene da chiedersi come si possa giungere solo dopo tanti anni ad una sentenza. I tempi della giustizia non sono da paese civile. Chi restituirà, oltre dieci anni di preoccupazioni, d’onore e di vita? La pronuncia odierna ci richiama alla necessità di una profonda riforma della giustizia, che sicuramente non va nella direzione sbandierata, dal forcaiolo, Ministro Bonafede. Bisogna garantire tempi certi ed imparzialità, mantendo come stella polare il principio d’innocenza”.