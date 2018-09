Festa de l'Unità: ecco il programma della 3 giorni nel Sannio Domenica 23 settembre il presidente De Luca a Telese Terme. Presenti anche Martina e Minnitti

Festa de l’Unità in programma nel Parco delle Terme di Telese il 21, 22 e 23 settembre. Ricco il programma stilato dal Partito Democratico sannita.

“Viviamo tempi in cui l’azione e il pensiero politico sono sempre più attratti, finendo per essersene fagocitati, dall’immediato, dalla dittatura dell’istante, dal «qui ed ora». Il futuro appare generare sempre di più paure ed insicurezze", spiega Carmine Valentino, segretario provinciale del Pd.

"L’astio e la rabbia - scrive Valentino nell'invito ai cittadini - divengono così la condizione caratterizzante il presente, che è il tempo in cui «tutto deve essere risolto». L’intero mondo occidentale, costitutivamente caratterizzatosi per la propensione alla pianificazione e programmazione del futuro, è attraversato da fenomeni e tensioni di questo tipo il cui fine, ormai sempre più esplicito, tende a minare alla radice le basi della democrazia rappresentativa e delle istituzioni liberaldemocratiche.

Cosa debba e voglia essere una Nazione o una Comunità nei prossimi decenni è un pensiero che la politica ha finito per espungere da sé. Per cui, per fare uno dei tanti possibili esempi, ci si batte per accrescere ulteriormente la già alta spesa pensionistica di ‘oggi’ e si scaricano sul ‘domani’ i costi di quello che sarebbe a tutti gli effetti un insostenibile ed irrazionale privilegio.

Rispetto a tutto questo, la nostra ‘tre giorni’ si pone in direzione ‘ostinata e contraria’. Tentare di suscitare ancora interesse per una politica che abbia l’ardire di immaginare e programmare il futuro del paese nel medio-lungo periodo, magari partendo da un rinnovato ruolo del mezzogiorno e delle sue aree interne, è il nostro intento. Un’occasione di confronto e, ci auguriamo, di pensiero, di analisi e di proposta di qualità.

A tal fine, abbiamo approntato un programma denso di contenuti e di momenti di approfondimento. Siamo convinti, oggi più che mai, che bisogna fare argine alla imperante semplificazione nazional-populista la cui intima natura, in verità da molti non colta appieno per tempo, è la Destra, non quella liberale del dopoguerra, ma quella bruta, antidemocratica, violenta, nei modi e nel linguaggio, che richiama la notte più buia dell’Occidente. È per questo che oggi, parte del nostro dovere, una parte cruciale, non è solo la Resistenza. Non basta dire no! Cosa che, ovviamente, va fatta con forza. Dobbiamo, invece, proteggere con ferocia lo spazio in cui poter sognare e pianificare un mondo migliore. A questo serve la Politica come la intendiamo noi, con i nostri tanti limiti e le nostre (si spera) altrettante qualità".

IL PROGRAMMA

VENERDI 21 SETTEMBRE

Ore 17,30 - Inaugurazione

Salutano: Gianni Moriello (Segretario PD Telese Terme); Pasquale Carofano (Sindaco di Telese Terme); Carmine Valentino (Segretario Provinciale PD); Assunta Tartaglione (Segretario Regionale PD)

Ore 18,00

“IL PD DALL’OPPOSIZIONE AD UN PROGETTO PER IL PAESE”

Valerio Esca de Il Mattino di Napoli

intervista a MATTEO RICHETTI

ore 19,00

“DESTINAZIONE SUD: VINCERE LA RASSEGNAZIONE È UNA SFIDA POSSIBILE”

Saluta: Rossano Insogna (Presidente PD Provinciale)

Intervengono: Antonella Pepe (Giovane Imprenditrice): Filippo Liverini (Presidente Confindustria Benevento): Antonio Marchiello (Assessore Regionale Attività Produttive): Adriano Giannola (Presidente Nazionale de la SVIMEZ); Teresa Bellanova (Segreteria Nazionale PD con delega al Mezzogiorno). Modera: Matteo Rossi (Docente Finanza Aziendale-Unisannio)

SABATO 22 SETTEMBRE

Ore 11,00

“PER UN’ITALIA CHE NON HA PAURA”

Saluta: Carmine Valentino (Segretario Provinciale PD)

Intervengono: Umberto Del Basso De Caro (Deputato PD); MAURIZIO MARTINA (Segretario Nazionale del PD)

Ore 15,00 – CORSO DI COMUNICAZIONE POLITICA

“LA CAMPAGNA ELETTORALE PERFETTA, SENZA CUGINI MA CON LE IDEE CHIARE”

a cura di ARCADIA e Dipartimento Comunicazione PD

Ore 17,00

“GLI ENTI LOCALI IN EUROPA: RUOLO ED OPPORTUNITÀ”

Introduce: Giovanni De Lorenzo (Segretario Circolo PD Benevento)

Intervengono: Claudio Ricci (Presidente Provincia di Benevento); Federico Conte (Deputato LEU); Domenico Tuccillo (Presidente Regionale ANCI); Erminia Mazzoni (già Europarlamentare); Nicola Caputo (Europarlamentare PD). Modera: Pasquale Ciambriello (Giornalista)

Ore 18,00

“IMMIGRAZIONE TRA UMANITÀ E SICUREZZA”

Introduce: Emanuele Calabrese – (Volontario Servizio Civile ACLI)

Intervengono: Franco Roberti – (Assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione); Mario Morcone – (Direttore CIR-Consiglio Italiano Rifugiati); Ottavio Lucarelli (giornalista de ‘La Repubblica’). intervista a MARCO MINNITI

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Ore 10,00

“DALLE PARI OPPORTUNITÀ ALLE … OPPORTUNITÀ.

LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE, LO SVILUPPO, IL TERZO SETTORE”

Introduce e modera: Vittoria Principe (Pari Opportunità-Regione Campania). Intervengono: Raffaella Rojatti (Stati generali delle donne); Adriana Esposito (Madre di Stefania Formicola, vittima di femminicidio); Alessandro Zilli (Sociologo)

Ore 11,30

“CRESCE IL SANNIO…CRESCE LA CAMPANIA”. Saluta: Carmine Valentino (Segretario Provinciale PD Benevento). Intervengono: Erasmo Mortaruolo (Consigliere Regionale) e VINCENZO DE LUCA (Presidente Regione Campania)