De Caro: "Niente scioglimento per il Pd: opposizione dura" L'ex sottosegretario in disaccordo con Orfini: "La sua proposta non è una priorità"

Riavvio e reset. E' l'idea che già da un po' tiene banco nel Pd e che nelle ultime ore è stata ufficializzata da Orfini. Idea che tuttavia non trova d'accordo l'ex sottosegretario ai Trasporti e Deputato sannita Umberto Del Basso De Caro che spiega: "La proposta avanzata da Matteo Orfini, per quanto mi riguarda, non è la priorità del Partito Democratico"

Sciogliere e rifondare il Partito Democratico secondo De Caro non è quello che serve. Non è un riavvio con conseguente restyling che si risollevano le sorti del partito, ma risolvendo i problemi che negli ultimi anni lo hanno messo all'angolo. Dunque, se gli elettori hanno deciso di mandare il Pd all'opposizione è proprio dall'opposizione secondo De Caro che bisogna ripartire, ma sempre all'interno del Pd: "Andiamo invece avanti con il percorso deciso nel corso dell'ultima Assemblea nazionale nel fare il congresso prima delle Europee, penso tra gennaio e febbraio. E credo che il percorso scelto dall'Assemblea nazionale sia da rispettare in tutte le sue scadenze. Penso invece che la priorità oggi - afferma Del Basso De Caro - sia quella di costruire una forte opposizione in Parlamento, così come abbiamo fatto anche in questa settimana contro il decreto Milleproroghe che mortifica il Mezzogiorno d'Italia. Ora massimo impegno e mobilitazione per la nostra Festa dell'Unita' in programma a Telese il prossimo weekend e poi partecipazione numerosa alla manifestazione del 30 settembre a Roma come richiesto dal nostro segretario Maurizio Martina che sabato 22 settembre, alle ore 11, sarà nostro ospite a Telese Terme alla Festa dell'Unita' provinciale".