Sguera: "Troppi debiti: dobbiamo aiutare i cittadini" "Proporrò di costituire un organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento"

Mutui, prestiti e finanziamenti che, complici sopravvenute difficoltà come la perdita del lavoro non possono essere più onorati: una situazione che negli ultimi anni è diventata tristemente comune e che è stata identificata come "crisi da sovraindebitamento".

A tal proposito Sguera, consigliere comunale di maggioranza, ha dichiarato di voler proporre al consiglio contromisure per venire incontro ai cittadini di Benevento che incappano in una situazione del genere: "Nella mia qualità di Consigliere Comunale, intendo dare risposta alla generalizzata esigenza di gestione del “sovraindebitamento” che, purtroppo, interessa una larga fascia della popolazione, proponendo la istituzione e costituzione di un OCC (Organismo della Composizione della Crisi da Sovraindebitamento) presso il Comune di Benevento. Il fine di tale iniziativa è quello di offrire ai cittadini interessati uno strumento utile a risollevarsi da situazioni di difficoltà economiche, quali ad esempio la sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento delle rate di un mutuo o di un finanziamento, nelle quali spesso incautamente od incolpevolmente ci si ritrova. Segnatamente, lo scopo è, infatti, quello di offrire un'opportunità di intervento per porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole, al fine di conservare per quanto è possibile la capacità di fare progetti e costruire il futuro in maniera dignitosa. Ora vi è, come è noto, che il decreto n. 202/2014 ha ridisegnato la figura degli OCC, disponendo che possono costituire Organismi di Composizione della Crisi (OCC) - oltre agli ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili) - anche i comuni, le province e le regioni. È opportuno, quindi, che l’Ente si attivi immediatamente per redigere un apposito regolamento comunale ed una proposta di delibera da votare in consiglio, per garantire ai nostri concittadini in difficoltà economiche un concreto aiuto professionale teso alla risoluzione e definizione delle loro problematiche finanziarie".