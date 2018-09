Provinciali: il Pd riparte dai sindaci "Serve protagonismo dei territori: pronto un manifesto degli amministratori"

Serve unità e nuovo slancio, a partire dalle prossime provinciali. E' quel che hanno concordato i sindaci Pd nella riunione di ieri sera presso la Federazione provinciale, in vista delle prossime elezioni amministrative che li vedranno protagonisti.

Protagonisti loro e non i cittadini com'è noto, ma da qui bisogna ripartire, stilando anche un manifesto concordato tra gli amministratori: "

Nella lunga e partecipata riunione dei Sindaci tenutasi presso la sede della Federazione Provinciale, nella serata di lunedì 17 settembre, si è dato avvio alla serie di incontri propedeutici ai prossimi appuntamenti elettorali. 24 i Sindaci presenti (con qualche assente giustificato) che, insieme al Segretario Valentino, ad Umberto Del Basso De Caro e a Mino Mortaruolo, nella massima condivisione ed unità, condizione da tutti tenacemente ribadita come essenziale, si sono avvicendati nel dibattito e nel confronto.

Unanime, il partito è stato chiamato ad accompagnare la netta volontà emersa da parte dei Sindaci di aprire una nuova stagione di «protagonismo dei territori» che, partendo dagli Amministratori, sappia ridare slancio a una Provincia la cui mission va totalmente resettata e ridefinita anche per effetto dell’esito referendario del 4 dicembre 2016.

Non si tratta più, come nel 2014, di condurre l’Ente verso la (allora programmata) soppressione, bensì di restituire (per molti versi immaginare ex novo) al più importante degli enti pubblici territoriali il ruolo di guida che gli compete.

In questo senso, il mancato ritorno, da subito, all’elezione popolare diretta dei rappresentanti provinciali – elezione per la quale si è con merito battuta l’attuale amministrazione guidata da Claudio Ricci – costituisce un deficit democratico che l’attuale maggioranza di governo ha inspiegabilmente avallato. Mentre, il voto dei cittadini avrebbe, di per sé, ri-conferito nuovo vigore e prestigio alla Provincia, la maggioranza parlamentare ha deciso altrimenti, anzi ha persino disgiunto l’elezione del Presidente da quella del Consiglio Provinciale, la prima fissata al 31 ottobre p.v., la seconda a gennaio 2019. Ed è in vista di questi due appuntamenti (da intendere necessariamente uniti) che i Sindaci hanno congiuntamente voluto immaginare un Manifesto degli Amministratori locali quale imprescindibile piattaforma, fattiva e propositiva, da cui partire e su cui innestare e far vivere l’albero di un Governo provinciale di nuovo conio.

A tal fine, toccherà nei prossimi giorni al Segretario provinciale, sindaco tra i sindaci, sondare il grado di disponibilità e di coerenza delle migliori esperienze amministrative locali con il disegno, da condividere ed integrare, di un Manifesto degli Amministratori Sanniti per un nuovo protagonismo dei territori.