Pd: "Mai fatti nomi e mai posti veti per le provinciali" "Assolutamente falso che sono emersi nomi: abbiamo parlato di metodi di lavoro"

Nessun nome, nessun veto, la riunione dei sindaci Pd è solo servita a fare il punto in vista delle provinciali e a delineare le strategie. La volontà è quella di partire dai territori, come detto, e non ci si è soffermati su chi scenderà in campo. E' quanto viene precisato dalla segreteria provinciale del Partito Democratico: “È il caso di precisare come la partecipata riunione dei Sindaci dello scorso 17 settembre, presso la Federazione del Partito Democratico, sia stato un autentico momento di confronto tutto incentrato sulla necessità di disegnare una «Nuova Provincia», un Ente che deve riacquisire il ruolo di Guida delle comunità e dei territori del Sannio.

È assolutamente falso che siano emersi nomi o veti! Di contro, vi è stato unanime consenso sul «progetto e sul metodo di lavoro» da adottare: il Manifesto dei Sindaci e degli Amministratori Sanniti.

Solo partendo dai territori e dalle locali esperienze di governo è possibile tessere la tela di un’Ampia Alleanza che possa avere la fondata ambizione di vincere la sfida della «rigenerazione» della nostra Provincia.

Il mandato conferito al sindaco e segretario Carmine Valentino è da intendersi esclusivamente in questo senso. Non a caso, i Sindaci hanno tutti convenuto di riaggiornarsi il 26 settembre, dopo la chiusura della Festa Provinciale de l’Unità, per fare il punto della situazione e programmare i prossimi steps da approntare insieme”.