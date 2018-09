Inaugurato anno scolastico provinciale: "Obiettivo sicurezza" A Sant'Agata l'assessore regionale Fortini e il consigliere Mortaruolo

Inaugurato questa mattina a Sant'Agata de' Goti il nuovo anno scolastico provinciale nel Sannio. Presso l'Istituto Sant'Alfonso Maria de' Liguori la cerimonia con l'assessore regionale all'Istruzione, Lucia Fortini e il consigliere regionale Mino Mortaruolo. Iniziativa che rientra nell'ambito del progetto regionale 'Scuola Viva' che ha dato così il via al nuovo anno che per la provincia di Benevento si caratterizza per gli investimenti nell'ambito della sicurezza.

La Fortini in tal senso ha spiegato: “In tre anni abbiamo investito 100 milioni in provincia di Benevento, ma è chiaro che le nostre scuole hanno bisogno di continua manutenzione e per questo chiediamo aiuto anche al Governo. Certo c'è da fare un plauso alle amministrazioni, in particolare la Provincia di Benevento che ha operato benissimo in questo senso a differenza di altre province della Campania”.

Presente anche il consigliere regionale Mortaruolo: “Il messaggio che vogliamo dare è trasmettere sicurezza. Ma non solo: vogliamo anche contrastare il fenomeno della dispersione scolastica”.

L'auspicio per il nuovo anno scolastico è proseguire nel percorso intrapreso di favorire sempre più l'integrazione tra la scuola e il territorio, come spiegato anche dal primo cittadino Carmine Valentino: “Mi auguro che l'anno scolastico possa svolgersi nell'ottica dell'integrazione tra scuola e territorio. E' importante la vicinanza della regione, come dimostrato dalla Fortini e da Mino Mortaruolo, perché le istituzioni devono garantire ai nostri figli e alle nuove generazioni un contesto ottimale in cui costruire le opportunità che meritano”.