Conte a Volturara, i parlamentari chiedono strade migliori Una visita sollecitata anche da Ottopagine mesi fa

C'era anche una delegazione di parlamentari sanniti del Movimento Cinque Stelle alla visita del premier Conte nella città in cui ha trascorso l'infanzia, Volturara Appula, a poca distanza dal Sannio.

I parlamentari hanno fatto dono al premier di un piatto commemorativo omaggio della Bottega Artistica De Ieso di Pesco Sannita.

In realtà, l’appuntamento è stato propizio per sollecitare Conte sul da farsi per completare il tratto finale della Fortorina e l’innesto di quest’ultima con la SS 17 Foggia-Campobasso che dovrà collegare le varianti di Volturara e di S. Bartolomeo.

Anche il sindaco del paese che ha dato i natali al Presidente del Consiglio, Leonardo Russo, dal palco ha sollecitato la necessità della messa a cantiere dell’opera ritenuta indispensabile per creare un collegamento dignitoso divenuto indispensabile tra le provincie di Benevento e Foggia.



Anche Ottopagine, proprio alla vigilia del giuramento di Conte, aveva sollecitato il premier a visitare quei luoghi e soprattutto a prendere coscienza della situazione vergognosa delle strade di collegamento con Benevento e Foggia (qui l'articolo dello scorso 18 maggio, clicca per leggere).