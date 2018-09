Valentino: "Domenica Pd in piazza, siamo alternativa a odio" Il segretario provinciale dem"Ora uniti fino al congresso"

Anche la Federazione Provinciale del PD sannita domenica 30 settembre parteciperà alla manifestazione nazionale del Partito Democratico in piazza del Popolo a Roma. Un pullman , messo a disposizione dalla Federazione, partirà alle ore 8,45 da Benevento (piazza Risorgimento) e alle ore 9,30 da Telese Terme. “La piazza convocata per domenica 30 settembre ha da dire molte cose – afferma Carmine Valentino, segretario provinciale PD -. Tra queste irrobustire l’azione di opposizione per costruire una concreta alternativa al governo giallo-verde che passa attraverso una diffusa presa di coscienza dentro e fuori il Partito Democratico. Piazza del Popolo può sicuramente rivendicare molti obiettivi raggiunti dai nostri Governi precedenti, Renzi e Gentiloni, perché è indubbio che la scorsa legislatura è stata una delle più feconde: unioni civili, dopo di noi, istituzione del reato di caporalato, reddito di inclusione, testamento biologico, introduzione del reato di tortura, e molto altro. Scendiamo in piazza per costruire un'alternativa alla politica dell’odio, del declino, dell'isolamento e della paura. Scendiamo in piazza – continua Valentino - perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro. Le paure e le preoccupazioni che hanno i cittadini vanno riconosciute e possono essere superate soltanto insieme, soltanto unendo le forze perché nessuno si senta solo. Scendiamo in piazza perché costruire questa alternativa democratica è il nostro impegno”. Da qui le conclusioni di Valentino: “Davanti a noi abbiamo diversi appuntamenti importanti come la conferenza programmatica del PD ‘il Forum per l’Italia’ che si terrà a Milano a fine ottobre; poi a dicembre avremo i congressi regionali e a gennaio il congresso nazionale. Un congresso che deve coinvolgere elettori e militanti, tutte le risorse positive che si muovono nella società e nel territorio. Impegniamoci a discutere e a confrontarci nel Pd, così come sto facendo in queste ore con i nostri sindaci ed amministratori in vista delle elezioni del Presidente della Provincia. Pensiamo sempre che gli avversari – quelli veri, insidiosi e pericolosi - sono fuori e non dentro di noi. Ci vediamo in Piazza del Popolo, il 30 settembre. La federazione sannita del PD ci sarà!”