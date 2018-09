Mastella su elezione di Iacovella all'Ato: "Fatto positivo" "Importante sul piano politico e per il rilancio di una Istituzione fondamentale"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commenta l'elezione di Pasquale Iacovella a presidente dell'Ato. "E' un fatto positivo ed importante - spiega il primo cittadino di Benevento -. Positivo sul piano politico ed importante per il rilancio di una Istituzione fondamentale per dare una scossa salutare all'economia ambientale della realtà sannita. Siamo certi che saprà fare bene assieme ai consiglieri che lo hanno scelto ed a chi vorrà dare successivamente una mano. Occorre riconoscere alla presidente uscente, Giovanna Tozzi, spirito di servizio ed equilibrio istituzionale. Come sindaco della città la mia disponibilità ad una leale e stretta collaborazione”.