Ato: "La scelta di Iacovella segna nuova spaccatura" I consiglieri in quota centrosinistra: "A differenza degli altri assicuriamo il nostro contributo"

Dopo l'elezione di Iacovella a presidente dell'Ato rifiuti intervengono i consiglieri eletti in quota centrosinistra che dissentono dalle logiche che hanno portato Iacovella alla presidenza, pur assicurando il loro impegno per il funzionamento dell'Ato. Insogna, Napoletano, Panarese, Fusco e D'Orta infatti spiegano : "Formuliamo al neo presidente dell’Ato Pasquale Iacovella i migliori auguri per un proficuo lavoro sicuri che saprà interpretare le esigenze territoriali e superare le criticità che affliggono il ciclo integrato dei rifiuti. Tuttavia evidenziamo la nostra mancata partecipazione al voto in segno di dissenso rispetto alle logiche di partito che ancora una volta hanno prevalso rispetto all’interesse comune segnando una nuova spaccatura all’interno del

Consiglio.

La Governance condivisa e da tutti auspicata all’indomani delle dimissioni di Giovanna Tozzi non è stata mai ricercata e irresponsabilmente archiviata.

Noi, a differenza dei colleghi consiglieri che per un anno non hanno partecipato alle riunioni dell’Ato impedendone il funzionamento, assicureremo il nostro contributo nel rispetto del mandato ricevuto e nell’interesse della collettività".