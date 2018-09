Mauro (fi) :"Ato, Iacovella sia scelta condivisa" L'intervento del commissario provinciale

Domenico Mauro, commissario provinciale di Forza Italia interviene sulla nomina di iacovella a presidente ato: "Oggi, si sono riuniti i componenti dell’ato rifiuti, eletti con la lista “sannio pulito”, alla presenza dell’on.le Mastella e del coordinamento provinciale di Bn di Forza Italia, per indicare il candidato presidente per l’elezione del 28 p.v.; unanimemente la scelta è ricaduta sul Sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella, persona competente è capace nonché rappresentante di un territorio più volte martoriato dalle conseguenze dell’emergenza rifiuti. Auspicano, infine, che tale candidatura possa essere condivisa anche dagli altri rappresentati dell’ato rifiuti; condivisione, peraltro, più volte richiesta e ricercata su di un argomento tanto delicato per il nostro Sannio".