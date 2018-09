Fondi straordinari Comune per coprire costi Città Spettacolo Di Dio (Pd): Quei fondi potevano essere utilizzati per ristrutturare la scuola danneggiata da rogo

"Utilizzati fondi destinati agli eventi straordinari per coprire le spese di Città Spettacolo". Lo annuncia il consigliere comunale del Pd, Italo Di Dio che ha espresso tutto suo disappunto sulla variazione al bilancio proposta dall’amministrazione Mastella.

"E’ stato infatti necessario un Consiglio Comunale - scrive Di Dio - per recuperare nuove risorse a copertura dei costi della rassegna agostana. Non bastavano i 150.000 euro di contributi concessi dalla Regione Campania, i 43.000 euro dalla Camera di Commercio, i 55.000 euro derivanti dalla vendita di biglietti e sponsorizzazioni ed i 21.600 di fondi comunali già programmati. Occorreva - denuncia il capogruppo Pd - una nuova variazione di bilancio per individuare ulteriori 13.400 euro di fondi comunali, a garantire l’integrale copertura dei costi. Ma dove ha trovato queste risorse l’amministrazione? Togliendole - spiega l'esponente a Palazzo Mosti del Partito democratico - dalle spese previste per la copertura degli “oneri straordinari”, ovvero un fondo destinato a fronteggiare eventi appunto “straordinari”, “eccezionali” e non di certo ordinari come una manifestazione culturale.

Ci viene da pensare ad esempio, all’incendio che ha coinvolto di recente l’Istituto Scolastico Bosco Lucarelli, magari quei fondi “oneri straordinari” potevano essere destinati al ripristino dell’aula musicale o dell’impianto elettrico danneggiato da un evento, quello si, di carattere straordinario. Cosa rispondiamo oggi a quei genitori che solo pochi giorni fa, accusavano l’amministrazione comunale di preferire le manifestazioni culturali ad altri interventi evidentemente prioritari? Che avevano ragione, e che la risposta alle loro domande è arrivata direttamente dalla maggioranza consiliare".