Fratelli d'Italia: "Buon lavoro al neo presidente dell'Ato" Paolucci: "Avevo lanciato la sua candidatura durante la visita dell'onorevole Cirielli"

“Faccio i miei personali auguri di buon lavoro al neo presidente dell'ATO Benevento, Pasquale Iacovella, Sindaco di Casalduni”. Federico Paolucci, Portavoce Fratelli d'Italia interviene dopo la nomina del sindaco di Casalduni a presidente dell'ambito territoriale ottimale dei rifiuti della provincia di Benevento.

“Io stesso – spiega Paolucci - avevo lanciato la sua candidatura, in occasione della conferenza stampa tenuta insieme all'onorevole Edmondo Cirielli, convocata proprio sui temi dei rifiuti e della sanità nel Sannio.

Il motivo di tale indicazione non risiedeva in logiche di appartenenza; infatti il Sindaco Iacovella non è iscritto a Fratelli d'italia (e non sapevo neanche se ed a quale partito fosse iscritto), ma era frutto di questo ragionamento: all'indomani delle dimissioni del presidente Tozzi, frutto dallo stallo che si era determinato nell'ente per i contrasti politici interni all'ATO, era necessario individuare un criterio che potesse far superare l'empasse. Il criterio che avevamo proposto era quello di individuare il Sindaco del Comune sul quale grava il peso ambientale più rilevante e cioè Casalduni, che ospita lo Stir, teatro da tempo di eventi preoccupanti per l'ambiente e la salute dei cittadini.

Sono soddisfatto che sia passata questa linea e mi rammarico che parte dei componenti dell'Ato abbiano deciso di non condividere tale indicazione ed impostazione, senza fornire alcun altro criterio alternativo di scelta, dimostrando così di avere ancora un'impostazione partigiana.

Noi non abbiamo ragionato in termini di parte – precisa il portavoce di Fratelli d'Italia - e devo dare atto a tutti i consiglieri che si sono espressi che in tal modo hanno consentito l'avvio dei lavori di questo Ente, importante e determinante per la gestione dei rifiuti nel Sannio. Auspico che i consiglieri che non hanno condiviso tale impostazione, tornino sui propri passi e lavorino in sinergia per l'interesse del territorio. Possiamo, con il lavoro ed il senso di responsabilità di tutti, evitare di essere coinvolti nella imminente emergenza rifiuti che sta per abbattersi sulla regione Campania”.