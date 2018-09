Scuole, Chiusolo ai 5Stelle: "Guardate che siete al Governo" "Per la sicurezza servono soldi...e loro al Comune di Benevento li hanno tolti"

Arriva la replica della Maggioranza ai Cinque Stelle dopo la notizia della consegna al Prefetto Cappetta di un dossier sulle scuole cittadine.

Mariagrazia Chiusolo, capogruppo di “Noi Sanniti”, chiede di abbassare i toni, invitando i Cinque Stelle a trovare soluzioni al problema dell'edilizia scolastica, visto che sono al Governo: “Appare anacronistico che il Movimento 5 Stelle voglia riportare la vicenda della sicurezza nelle scuole a livello locale, addebitando qualsivoglia responsabilità a questa Amministrazione, laddove, invece, la problematica riguarda l’intero territorio nazionale.

Finita la propaganda elettorale sul Reddito di cittadinanza, Flat tax e abolizione della Fornero, ci si chiede cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle, per il tramite della propria nutrita rappresentanza locale in Parlamento, per prevedere risorse per gli interventi nelle scuole?!?”

La prevenzione è importantissima ma servono risorse, chiarisce Chiusolo, e se da un lato si denuncia la necessità di interventi per la sicurezza nelle scuole e dall'altro si tolgono soldi al Comune di Benevento i conti non tornano: “Sarebbe opportuno che si concentrassero su temi importanti aiutando le Amministrazioni locali a reperire fondi per la risoluzione di problematiche connesse alla gestione del territorio, tra le quali vi è, senza ombra di dubbio, la sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto nelle zone a più alto rischio sismico, cosa che, purtroppo, ad oggi non è stata fatta!!! Prova ne è la sospensione dell’erogazione dei Fondi del “Bando Periferie”, la cui destinazione sarebbe stata la riqualificazione e la sicurezza di alcune zone della città.

Pertanto, quando si discuterà della questione in Consiglio Comunale, saremo ben lieti di ascoltare quali sono le misure che il Governo da loro sostenuto ha adottato rispetto ai fondi necessari per garantire la sicurezza nelle scuole”.