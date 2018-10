Pd: Damiano candidato presidente alla Provincia Valentino: "Scelta forte, legata alla possibilità di trainare e mediare"

Il candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento è Franco Damiano. Ad annunciarlo è il segretario provinciale del PD Carmine Valentino. Rispetto ai tatticismi esasperati ed alle trattative infinite continua Valentino – abbiamo fatto una scelta forte, legata al Sannio, all'esperienza maturata nei nostri territori, alla possibilità di trainare e mediare, di ascoltare ed attrarre, di progettare e condividere, di guidare ed unire. I sindaci (sì i Sindaci!), gli amministratori locali sono di gran lunga i protagonisti migliori che la politica ha saputo esprimere in questa fase storica. Simboli di pragmatismo, capacità di ascolto e concretezza. Sentinelle di prossimità rispetto alle esigenze quotidiane dei cittadini. Abituati a guardare negli occhi le persone, a farsi carico dei loro problemi, delle difficoltà, delle ansie, delle speranze e della voglia di ripartire. È questa la nostra scelta unitaria, compiuta da una comunità di amministratori che ha inteso portare avanti, senza tentennamenti, un metodo e un merito tutto proteso a conferire protagonismo autentico ai territori. Grazie ai tanti Michele, Pasquale e Franco. Grazie a tutti. La elezione alla carica di Presidente della nostra amata Provincia sarà una sfida avvincente cui oggi diamo avvio. Possiamo farcela. Tutti insieme, con il prezioso contributo di ciascuno. La partecipazione e la passione che ho riscontrato nelle tante riunioni di queste settimane mi fa ben sperare, anche rispetto alla ipocrisia, agli inciuci ed ai proclami. La responsabilità e la determinazione, propria del popolo Sannita, è in campo. Per vincere. Avanti Insieme, fianco a fianco!”.