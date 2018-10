Provinciali: ecco quanto valgono voti di sindaci e consiglieri Il voto di un consigliere di Benevento vale dodici volte quello di un collega di un piccolo comune

L’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, presieduto dalla dott.ssa Libera Del Grosso, ha provveduto a calcolare gli Indici provvisori di ponderazione del voto dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali chiamati alle urne il 31 ottobre p.v. per eleggere il nuovo Presidente.

Va precisato che, nei fatti, questi Indici provvisori costituiscono un mero esercizio di calcolo: sino all’ultimo giorno precedente il voto, infatti, potrebbe cambiare la platea del Corpo Elettorale in caso di eventuali variazioni nello status di Sindaco o Consigliere comunale.

Gli Indici provvisori, comunque, sono stati calcolati in base alla platea degli Elettori accertata, come prescrive la legge, lo scorso 26 settembre, corrispondente al 35° giorno antecedente la data stabilita per la votazione del Presidente della Provincia.

In ogni caso, tenuto conto che, ai sensi della legge n. 56 del 2014, il voto di ciascun Elettore ha un “peso” diverso a seconda della popolazione residente nel suo Comune, gli Indici ancorché provvisori sono determinati dal rapporto tra “Valore percentuale delle singole fasce demografiche dei Comuni” e “il numero complessivo dei Sindaci e Consiglieri Comunali aventi diritto al voto per ogni singola fascia”.

Questi gli Indici provvisori per l’Elezione del Presidente della Provincia di Benevento del 31 ottobre 2018:

- il voto di ciascuno dei 33 Elettori per l’unico Comune (Benevento) con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (scheda di colore verde) vale: 654;

- il voto di ciascuno dei 34 Elettori per i 2 Comuni con più di 10.000 abitanti (scheda di colore rosso) vale: 253;

- il voto di ciascuno dei n. 91 Elettori per i 7 Comuni fino a 10.000 abitanti (scheda di colore grigio) vale: 177;

- il voto di ciascuno dei n. 221 Elettori per i 17 Comuni fino a 5.000 abitanti (scheda di colore arancione) vale: 100;

- il voto di ciascuno dei n. 557 Elettori per i 51 Comuni fino a 3.000 abitanti (scheda di colore azzurro) vale: 56.