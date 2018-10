Piano Periferie, Mastella a De Luca: faccia ricorso La decisione di impugnare la legge davanti alla Consulta è stato già adottato dalla Sicilia

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha inviato stamani una nota al presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, per invitarlo ad impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge con la quale il Governo nazionale ha congelato fino al 2020 le risorse destinate al Piano Periferie.

Una decisione, quella di impugnare la norma in questione davanti alla Consulta, che – come ha ricordato il sindaco Mastella nella nota inviata a De Luca – è stata già adottata dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e preannunciata anche da altri presidenti di Regione.

“La scelta di congelare i fondi destinati al Piano Periferie in barba agli impegni assunti dal precedente Governo attraverso la stipula di apposite convenzioni – ha spiegato il sindaco Mastella - comporterà dei gravissimi danni per molti Comuni della Campania ed avrà l’effetto di impedire la riqualificazione di tante aree degradate della nostra regione. Di qui la necessità di opporsi con tutti gli strumenti giuridici a disposizione avverso una scelta che, di fatto, rappresenta una vera e propria confisca e che comporterà un notevole danno anche per i tantissimi cittadini che speravamo di migliorare la qualità della loro vita”.