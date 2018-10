Raddoppio Telesina, Ministero risponde interrogazione Lonardo "Il sottosegretario si è limitato ad elencare ciò che CIPE e ANAS hanno fatto"

“Dopo quasi sette mesi, finalmente, oggi il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Armando Siri, ha risposto all'interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi senatori Carbone e De Siano, sull'ampliamento della strada statale 372 «Telesina» e sul suo regime di circolazione, che nella seduta n.3 del Senato, in data 28 marzo 2018, avevo presentato al Ministro". Così la senatrice sannita di Forza Italia, Sandra Lonardo che spiega: "Avevo chiesto al rappresentante del Governo se non ritenesse di accelerare la procedura per il raddoppio di tale strada e, nelle more dell'intervento, di proporre all'Anas di operare per migliorare le condizioni del manto stradale, di introdurre limiti di velocità omogenei e coerenti con il tipo di tratta, di aumentare la segnaletica stradale, in particolare all'altezza di svincoli e punti critici, e di interdire la strada al traffico di mezzi pesanti. Il sottosegretario - spiega la senatrice azzurra - si è, invece, meramente limitato ad elencare ciò che le altre amministrazioni (CIPE e ANAS) hanno fatto, senza fare il benché minimo accenno agli impegni che questo Governo intende assumere in merito a quello che per la provincia di Benevento ed il territorio di Caserta è il principale collegamento stradale verso Roma e parte del Paese. Non possiamo, dunque, che prendere atto del fatto che le nostre domande resteranno inascoltate, che nessuna misura adeguata sarà adottata e che, ancora una volta, i cittadini, che da anni aspettano che il progetto di raddoppio delle corsie venga finalizzato, resteranno senza risposte”.