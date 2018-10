Lonardo promuove indagine per tutelare bufala campana "La filiera va tutelata, o si mettono a rischio posti di lavoro e consumatori"

La senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, membro della Commissione Agricoltura, insieme al Capogruppo di FI in Commissione, sen. Francesco Battistoni, ed ai colleghi senatori sen. Massimo Berutti e sen. Giancarlo Serafini, ha chiesto al Presidente della Commissione Agricoltura, Gianpaolo Vallardi, di dar seguito alla richiesta di attivare con urgenza, un’indagine conoscitiva per l’emergenza della filiera bufalina e per l’ulteriore tutela della bufala mediterranea italiana. “Si tratta di un tema cui, da tempo, abbiamo rivolto l’attenzione - scrivono - e che riteniamo meritevole di approfondimento, ma soprattutto di risposte. Sono diverse le problematiche che insistono su questa fattispecie, a partire dai posti di lavoro degli operatori messi a rischio, fino alla qualità del prodotto, che va difesa, a tutela del nostro Made in Italy, ma soprattutto, di tutti i consumatori”.